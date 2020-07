A Pordenone arriva Pmi Smart Desk

Quattro seminari online dedicati alle imprese (23, 27, 30 luglio e 3 agosto), seguiti da colloqui individuali le con gli esperti di finanziamenti europei. Questo è Pmi Smart Desk – come struttura il rilancio, percorso informativo e formativo, al via dunque il 23 luglio, predisposto e promosso dall’assessorato alle politiche europee del Comune di Pordenone, in favore delle attività economiche del territorio che in questo momento di difficoltà faticano a reperire opportunità e risorse nuove per organizzare e finanziare la propria attività.

“In questo periodo – afferma l’assessora Guglielmina Cucci, referente per le politiche europee – sono state davvero numerose le imprese che si sono rivolte allo sportello Europe Direct Pordenone per avere informazioni sui bandi europei, che potrebbero dare loro risposte e risorse adeguate ai loro bisogni. Per questo motivo abbiamo pensato di attivare questo progetto, che rende maggiormente comprensibili e dunque maggiormente fruibili le modalità di accesso ai finanziamenti europei. Opportunità che ci sono e che vogliamo che le nostre imprese possano cogliere, dando loro un servizio dedicato e mirato. Pensiamo soprattutto alle Pmi e alle microimprese, che faticano a superare le criticità economiche provocate dalla crisi post-covid. Non dimentichiamo che da un momento difficile possono nascere opportunità di business che prima non si percepivano”.

Il progetto è realizzato con la collaborazione di C.C.I.A.A. di Pordenone e Udine, Polo Tecnologico “Andrea Galvani” di Pordenone, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone e dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa della Regione Friuli Venezia Giulia. Il focus dell’azione è finalizzato a indirizzare le imprese agli strumenti esistenti in modo ancor più significativo. Mediante l’apprendimento di alcune tecniche gestionali, la possibilità di ripresa aumenta in modo significativo e può aprire opportunità inaspettate.

I webinar sono accreditati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e dagli esperti contabili di Pordenone. Maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione sono disponibili sulla pagina internet www.comune.pordenone.i/europedirect. Altri riferimenti europedirect@comune.pordenone.it; tel. 0434 392577.