A Pordenone i ministri Patuanelli e Dadone

I Ministri delle Politiche Agricole e delle Politiche Giovanili, Stefano Patuanelli e Fabiana Dadone, saranno in piazza XX settembre presso il Molo Pordenone Bar a partire dalle 20 di lunedì prossimo, quando incontreranno giovani, operatori sociali e sanitari, nell'ambito dell'illustrazione del progetto sul contrasto alle forme di disagio indotte dalla pandemia, ideato dalla coalizione M5S-PD e forze civiche di centrosinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Gianni Zanolin.

"Difficoltà di apprendimento, disaffezione verso la scuola e rischio di abbandono della stessa sono problemi che ricorrono troppo spesso tra i ragazzi a seguito dell'arrivo del Covid che ha messo alla prova i delicati equilibri tipici dell'adolescenza - dichiara il deputato pordenonese Luca Sut che commenta così l'arrivo in città dei ministri pentastellati: "Lunedi' sarà un bel momento di confronto tra i nostri ragazzi e i Ministri Patuanelli e Dadone. Al contempo, avremo modo di far conoscere a tutti il progetto intervento proposto dal nostro candidato che non dimentica, nella sua agenda politica, l'importanza di pianificare interventi sociali contro il disagio psicologico che la pandemia ha sicuramente amplificato. In piazza XX Settembre - conclude Sut - assieme ai nostri esponenti governativi porteremo anche il nostro modello di società, inclusiva e solidale, in cui il benessere della persona rimane centrale e mai subordinato ad altre priorità che forse, qualcuno, in realtà persegue con maggior convinzione, anche a Pordenone".

L’evento si rivolge, in particolare, anche ai giovani imprenditori agricoli che di recente hanno incontrato in città il Ministro Patuanelli. In questa ulteriore iniziativa, potranno confrontarsi nuovamente con il Ministro sui temi già trattati nel precedente incontro.