A Pordenone il punto su lavoro nero e caporalato

Questa mattina si è svolta in Prefettura a Pordenone una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, allargata alla direttrice dell’ispettorato del lavoro, alla direttrice dell’Inps e alla direttrice dell’Inail di Pordenone per analizzare il fenomeno del caporalato e del lavoro nero in provincia.

Dall’incontro, presieduto dal Prefetto Domenico Lione, è emerso come questi fenomeni, già da tempo nel mirino degli organi ispettivi e delle forze dell’ordine, è presente in maniera limitata sul territorio, pur non assumendo profili di criticità particolarmente rilevanti. Data la delicatezza del problema, si è comunque deciso di continuare a monitorare il fenomeno, tenendo alti i livelli di guardia e presidio della legalità nel mondo del lavoro.

Sono state individuate attività di sinergia tra i vari enti preposti per scambi d’informazione, monitoraggio, verifiche e ispezioni congiunte avvalendosi anche delle rispettive banche dati.