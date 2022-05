A Pordenone, la Presidente Alberti Casellati

Prima visita istituzionale a Pordenone per il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ad accoglierla il sindaco Alessandro Ciriani. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è attesa a Pordenone giovedì 19 maggio, per poi proseguire la sua visita nell'ex provincia di Udine.

Grazie all'invito del Capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia Luca Ciriani, la seconda carica dello Stato arriverà a Pordenone nel tardo pomeriggio e incontrerà il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, le massime autorità civili, politiche, militari e religiose e gli amministratori pubblici del mandamento.

Grande la soddisfazione del Primo Cittadino di Pordenone: "Ringrazio il Presidente per aver accolto l'invito e aver dedicato una giornata alla visita e alla conoscenza della nostra città.

Questa sarà l'occasione per segnalare alle massime cariche dello Stato l'importanza che ha questo territorio per il suo dinamismo e la sua intraprendenza. Pordenone è una potenza economica che ha saputo mescolare genio e imprenditorialità, trasformando in soli 70 anni una terra a vocazione agricola in una risorsa di eccellenza economica, consolidando la sua attrattività anche grazie ad una forte spinta culturale e turistica che si sta sempre più consolidando. Sono certo che il Presidente Casellati avrà modo di apprezzarne tutte le qualità".