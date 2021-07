A rischio chiusura il Posto di Polizia Ferroviaria di Pordenone

Come preannunciato alcuni giorni fa dal Segretario Fsp di Pordenone Raffaele Padrone, con l’arrivo dell’estate il rischio chiusura del Posto di Polizia Ferroviaria di Pordenone è nell’aria, e la protesta sulla questione non si è fatta attendere.

“Siamo alla frutta – commenta Padrone - e questa volta, non tanto per la mancanza di personale, seppur ridotto in un pugno di uomini i quali con la loro professionalità garantiscono un servizio di vigilanza e controllo in ambito ferroviario e non solo ai cittadini pordenonesi, bensì per una errata interpretazione delle competenze e scarsa collaborazione con altri Compartimenti”.

“Da alcuni anni, infatti – continua Padrone - esattamente dal 2015, è in atto l’aggregazione di personale di Polizia Ferroviaria presso la Polfer di Tarvisio per i noti 'flussi migratori' che interessano quella frontiera. Per tale motivo il Questore di Udine ha istituito, su Ordine Ministeriale, l’aggregazione di otto persone presso il predetto Posto di Polizia Ferroviaria con personale appartenente al ruolo Agenti/Assistenti i quali, unitamente alle cinque unità in pianta stabile lì dislocate, devono far fronte al problema del controllo 'ingresso clandestino' unitamente al personale già presente della Polizia di Frontiera che conta circa 135 unità”.

“Questa aggregazione - continua la FSP Polizia - in un primo tempo interessava principalmente il personale Posto Polfer di Gemona, o almeno sino a fine di quell’anno, poi però con gli anni le cose se pur con le stesse problematiche sono cambiate, ovvero il Compartimento Polizia Ferroviaria F.V.G. di Trieste ha stabilito, con quote proporzionali alla forza di ogni Ufficio, che il servizio venisse svolto da tutto il personale dei Posti Polfer Regionali”.

“Da un’attenta comparazione tra i suddetti due Uffici della P.S. presenti in quel valico, emerge una palese sproporzionata disparità – precisa Padrone - infatti tra la mole di lavoro svolta, anche con competenze non propriamente attinenti alla Polizia Ferroviaria, il personale aggregato, si trova nettamente in un numero minore 8 confronto alle 135 unità di cui si compone la Polizia di Frontiera di Tarvisio”.

“Al di la della sproporzione numerica – continua la nota della Segreteria della Fsp Polizia - diverse sono le competenza il controllo passaporti è un servizio di specialità dell’Ufficio di Frontiera, mentre il personale della Polizia Ferroviaria dovrebbe avere un mero compito di supporto durante i controlli svolti dal personale della Frontiera, ma ciò non avviene anzi – denuncia Padrone - tutto il carico burocratico dovuto al rintraccio dei migranti viene invece “affidato” o meglio “scaricato” al personale Polfer colà aggregato”.

“Questo meccanismo di certo deve essere rivisto e deve essere modificato, soprattutto affinché sia garantita una maggior collaborazione con Compartimenti Polfer che oggi condividono questo servizio post-frontaliero ( Piemonte-Puglia e Venezia) . Oltre ad interessare la nostra Segretaria Nazionale, quanto prima - conclude Padrone – auspichiamo di incontrare il Dirigente del Compartimento del Fvg , i Sigg.Prefetti di Pordenone e Udine e i rispettivi Questori per far si che il personale possa lavorare con serenità e garantire maggior sicurezza ai cittadini che sono i veri contribuenti -”.