A Ronchi dei Legionari riprendono le assunzioni

A Ronchi dei Legionari l'amministrazione comunale riprende le assunzioni. Nella sua ultima seduta la giunta ha dato il via ad un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo contabile, di cui uno con riserva per i volontari delle forze armate.

Due posti che vanno ad aggiungersi al concorso, la cui scadenza è fissata per il 3 ottobre prossimo e che riguarda sempre la posizione di istruttore contabile, ma riservato alle categorie protette.

“Possiamo riprendere il cammino – ha detto il sindaco, Mauro Benvenuto – attingendo al piano di attività e organizzazione del personale e pensando quanto sia necessario coprire i posti vacanti, ma anche guardando ai prossimi pensionamenti ed alla necessità che ci sia un passaggio delle consegne”. Da qui a poco, dunque, la municipalità ronchese avrà tre dipendenti in più. Il concorso per i due posti a disposizione ora seguirà i suo iter, mentre quello in scadenza ha già superato tutte le necessarie fasi.

La sede di prima destinazione sarà il servizio patrimonio, gare e anticorruzione. La domanda va prodotta per via telematica, accedendo al sito internet www.comuneronchi.it , alla sezione servizi on line. Già negli anni passati, va ricordato, si è deciso di inserire nell'organico una figura di collaboratore amministrativo, che verrà assunto, come detto, dalle cosiddette categorie protette e che lavorerà a part time per 19 ore settimanali.

“Contiamo ancora, nel prossimo futuro, di metter mano alla pianta organica. Ci sono settori – ha proseguito Benvenuto – che hanno bisogno di risorse nuove per essere del tutto efficienti e per venire incontro alle esigenze della città”. Attualmente sono 85 i dipendenti in servizio.

I “comunali”, a Ronchi dei Legionari, erano 117 nel 2001 e nel 2012 erano in totale 95, dispiegati nei diversi uffici e nei diversi servizi. Ronchi dei Legionari è stato il primo Comune in regione, ad aver applicato la normativa regionale sulle assunzioni.