A Ronchi dei Legionari scoppia il 'caso Irisacqua'

A Ronchi dei Legionari scoppia il caso legato all'apertura di un nuovo sportello di Irisacqua. Da un lato i consiglieri del Pd, Savio Cumin e Gianluca Masotti, hanno predisposto un'interrogazione, dall'altro il sindaco, Livio Vecchiet, chiede il rispetto dei patti sottoscritti già nel 2019.

L'origine della querelle, infatti, risale agli scorsi anni quando, a fronte dell'esigenza di individuare una sede alternativa all'edificio di via Cau de Mezo 10, l'amministrazione comunale, nell'autunno 2019, aveva formulato la proposta di aprire nella cittadina un altro presidio a servizio dell'utenza di tutto il mandamento.

Un piano che aveva incontrato l'assenso di tutti i Comuni. Dando seguito all'accettazione di tale proposta, la società di gestione delle risorse idriche aveva individuato sul territorio comunale un immobile nel quale insediare il nuovo sportello, affidando un incarico per la progettazione del suo restauro. Anche in considerazione di questo, la municipalità ronchese ha progettato il nuovo parcheggio di via Roma.

Da allora, però, nulla si è mosso e la bisiacaria resta ancora orfana di uno sportello. “Chiedo che gli accordi siano rispettati – le parole del primo cittadino – e che si proceda quanto prima ad attuare quanto stabilito alla fine del 2019. Credo che sia ormai urgente e necessario”.

Da parte loro i consiglieri Dem sottolineano come le misure governative di contenimento dell'emergenza sanitaria, dopo aver inevitabilmente ritardato l'iter di realizzazione del nuovo sportello, siano state di recente attenuate in tutta la regione. “L'obiettivo della nostra interrogazione – commentano Cumin e Masotti – è quello di sapere se, distanza di quasi due anni dall'accordo di massima del 2019, si mantiene la previsione di aprire un nuovo sportello di Irisacqua sul territorio ronchese e quali siano i tempi”.

Già nel 2017, come un fulmine a ciel sereno, era apparso un cartello che indicava la chiusura della sede decentrata di via Cau de Mezo, ma allora in molti, il sindaco Vecchiet in testa, insorsero, tanto che, nel giro di poche settimane, si era tornati alle origini.