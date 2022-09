A Ronchi il ricordo della marcia dei legionari

A Ronchi dei Legionari ieri si è tenuta la cerimonia che ricorda l’impresa di Gabriele D’Annunzio su Fiume. Una celebrazione che, puntualmente, suscita non poche polemiche.

Anche quest'anno non sono mancate le divisioni, con la presenza di magliette nere con tanto di teschio e la scritta “Fiume o morte”. Ma è stata anche un'occasione per ricordare una pagina di storia di una città che, con Gabriele D'Annunzio, ha avuto a che fare dal momento che proprio da Ronchi dei Legionari, il 12 settembre 1919, partì la “Marcia di Ronchi”.

Sono state ancora una volta la Lega Nazionale di Trieste, sezione di Fiume, con la collaborazione del Comitato per la valorizzazione storico-letteraria di Gabriele d’Annunzio, a ricordare, ieri sera, l'impresa del poeta-soldato.

“La marcia dei legionari da Ronchi – ha detto Adriano Ritossa – nasce dal mancato rispetto degli accordi segreti di Londra, relativi all'ingresso dell'Italia in guerra contro l'Austria-Ungheria e che prevedevano, tra l'altro, la cessione di Fiume all'Italia. Quella che vogliamo ricordare oggi è una pagina di storia che il nostro comitato ha voluto e vuole far conoscere”.

Tanti i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma, tanti gli amministratori comunali, tra i quali il sindaco, Mauro Benvenuto che nell'occasione, ha indossato la fascia tricolore. Dopo la posa di alcune corone d'alloro e il rintocco della campana, il saluto del comandante Diego Guerin, vicepresidente della Lega Nazionale, al quale è seguito l'intervento del commissario della sezione di Fiume, professor Diego Redivo, il quale ha voluto sottolineare il grande valore della Carta del Carnaro.

“Con la mia presenza – ha detto il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint - voglio rivendicare che la storia, quella del Novecento in particolare, va pienamente rispettata e non può essere sottomessa alle partigianerie ideologiche che in queste terre di confine hanno portato a cancellarne pagine importanti. E’ il momento di rimarcare le nostre radici e la nostra identità, che per anni si è tentato ignobilmente di rimuovere, che contraddistinguono un territorio e le genti che lo abitano”.

D'Annunzio arrivò a Ronchi nel pomeriggio dell'11 settembre 1919 e venne ospitato in una piccola casa dell’allora via Trieste. Passata la mezzanotte si trasferì nella casa del podestà Alessandro Blasig che, in quel periodo, ospitava gli uffici del Municipio. Da Villa Blasig il poeta-comandante, il 12 settembre 1919 partì per Fiume.