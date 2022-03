A Ronchi, una giornata all'insegna dell'Europa

Due iniziative, un’unica grande festa. Si è conclusa con grande successo di pubblico la cerimonia organizzata da Aiccre Fvg a Ronchi dei Legionari per illustrare due progetti a cui il sodalizio europeo tiene molto: la giornata ha infatti registrato la premiazione degli 11 Comuni che hanno superato le selezioni del bando gemellaggi e la presentazione del programma Lab lanciato in anteprima in Friuli Venezia Giulia dal Consiglio d’Europa.

“E’ con orgoglio che oggi possiamo annunciare il programma di formazione interattivo Leadership Academy Programme rivolto agli amministratori locali – ha spiegato il presidente Franco Brussa -. Come già avvenuto con l’agenda Eloge sul buon governo, Aiccre e l’istituto di sociologia Isig di Gorizia firmano, primi tra tutti in Italia, un accordo di collaborazione con il Consiglio di Strasburgo. Già a giugno saremo operativi con le prime lezioni e le giornate di didattica dal vivo. Ricordo che la nostra associazione, per legge regionale, è deputata alla formazione di funzionari e politici e alla logistica delle relazioni internazionali di fratellanza tra i Comuni”. Ed è proprio parlando dei risultati 2021 del bando gemellaggi che Brussa ha messo in luce “la forte partecipazione dei nostri paesi ad un’opportunità di crescita che non mette a disposizione solo risorse economiche bensì pure aiuti logistici e supporto pratico”.

Insieme a Ronchi dei Legionari, sono risultati vincitori i Comuni di Gorizia, Codroipo, Sacile, Spilimbergo, Tricesimo, San Lorenzo Isontino, Farra d’Isonzo, San Vito al Tagliamento, Duino Aurisina e Moggio Udinese. Alla presenza di decine tra sindaci, assessori e cittadini, l’associazione delle Regioni e dei Comuni d’Europa ha esposto i dettagli di ogni singola proposta di amicizia tra gli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia e le realtà omologhe della Ue.

“E’ finito il tempo in cui si guardava ai gemellaggi unicamente come un’occasione di ritrovo, senza una reale valorizzazione dello spirito di fondo di queste iniziative e la promozione dei valori unitari di solidarietà tra i popoli”, ha concluso il presidente regionale ricordando i Trattati istitutivi dell’Unione, sottoscritti a Roma proprio il 27 marzo 1957.