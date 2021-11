A San Vito ‘Difendiamo la salute’

Il comitato Abc – Ambiente Bene per le Comunità ha organizzato, con il patrocinio del Comune di San Vito al Tagliamento, un incontro informativo in programma sabato 4 dicembre, alle 16.30, all’Auditorium Zotti.

Introdurranno il sindaco Alberto Bernava e Lucia Mariuz, portavoce del Comitato. Interverrà Alessandro Marcon (in collegamento), ricercatore dell'Università di Verona, uno degli autori dello studio epidemiologico "Viadana III". Viadana è una cittadina di circa 20.000 abitanti in provincia di Mantova, situata nel polo produttivo di pannelli di truciolare più importante in Italia. Un'area coinvolta da emissioni in atmosfera di polveri di legno, formaldeide, prodotti di combustione e polveri sottili derivanti dal traffico veicolare.

Ci saranno anche Gustavo Mazzi, presidente Isde Pordenone - Associazione Medici per l’Ambiente, e Michela Bortolussi, assessora all’ambiente e alle attività produttive del comune di San Vito al Tagliamento.

“L’appuntamento – spiegano dal Comitato - permetterà di approfondire in particolar modo l'impatto sulla salute della popolazione e sull'ambiente che comportano attività produttive quali quelle previste dal progetto di ampliamento della Kronospan”.

“Nel progetto si legge che l'ampliamento comporterebbe notevoli emissioni di inquinanti, quali PM10, formaldeide, ossidi di azoto e di zolfo, monossido di carbonio, ammoniaca, metalli pesanti, mercurio e diossine. È quindi fondamentale conoscere quali sarebbero le eventuali conseguenze, tenuto conto anche del fatto che i limiti di legge vigenti non sono sufficienti a tutelare la salute (vedi indicazioni dell'Oms e della Comunità Europea da attuare entro il 2030 e il 2050)”, proseguono da Abc.

“Siamo soddisfatti che con la nuova amministrazione comunale di San Vito si stia instaurando un rapporto di collaborazione, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, il confronto e il dialogo, uniti da uno stesso obiettivo: salvaguardare la nostra salute e il nostro territorio”, spiegano ancora dal Comitato.

“Non mancate a questo importante appuntamento, dove avremo l'occasione di informarci, ascoltare e porre domande, perché le scelte che compiamo oggi ci rendono responsabili della vita delle future generazioni”, conclude il Comitato. “L'incontro avrà luogo nel rispetto delle recenti normative vigenti anti- Covid e consigliamo di presentarsi con un po’ di anticipo. Sarà anche trasmesso in streaming nel canale YouTube Comitato ABC - Ambiente Bene per le Comunità”.