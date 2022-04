A San Vito, 1 maggio nel segno dell'Ambiente

A San Vito al Tagliamento, l'1 maggio sarà nel segno della manifestazione indetta dal Comitato Abc contro l'ampliamento Kronospa. L'appuntamento è alle 17 al Parco Rota.

"Perché una manifestazione il giorno della Festa dei Lavoratori? La tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro sono diritti sanciti dalla nostra Costituzione ed è inaccettabile che vengano messi in contrapposizione", spiegano dal Comitato. "Ecco perché diciamo no al progetto Kronospan. Un'iniziativa economica di una multinazionale austriaca con diverse sedi nel mondo, una delle quali situata a San Vito. Un'azienda che promette nuovi posti di lavoro, la cui attività produttiva, però, non tutela l'ambiente né, tantomen,o la salute della popolazione e dei lavoratori. Il progetto comporta emissioni di sostanze pericolose in una zona già soggetta a piani di risanamento dell'aria, impatti derivanti dal trasporto su gomma (più di 80.000 camion l'anno) e produzione di energia di cui ha bisogno con l'incenerimento di rifiuti legnosi e legno vergine".

"All'anno, Kronospan prevede di trattare circa 540.000 tonnellate di scarti legnosi e la collegata Silva circa 650.000 tonnellate. Il nostro territorio verrà quindi trasformato in un enorme centro di recupero e trattamento di rifiuti legnosi, provenienti principalmente dall'estero. La nostra Regione è già ampiamente autosufficiente e a livello nazionale vengono già importate circa 500.000 ton/anno per soddisfare la domanda delle aziende già operanti: il cerchio della filiera legno è, di fatto, già chiuso".

"La Vispa dell'AsFo non fornisce una specifica evidenza degli impatti che realmente l’impianto andrà a causare e prevede effetti dannosi sulle persone già affette da determinate malattie. Il rispetto dei limiti di legge vigenti in Italia, ben più alti di quelli indicati dall’OMS, non tutela adeguatamente la salute. Le sostanze nocive investiranno tutti i centri abitati situati in posizione sottovento. Una delle tre ciminiere alte 40 metri previste è posta a circa 150 metri dall’argine del Tagliamento, con un rilevante impatto paesaggistico e ambientale", proseguono dal Comitato.

"Ai tecnici regionali in questi mesi abbiamo inviato molteplici osservazioni, fondate sui dati forniti in più fasi dall'azienda, dati che stanno acquisendo acriticamente, la cui attendibilità non è stata verificata da un ente terzo. Al progetto manca la conformità urbanistica e la compatibilità idraulica (non rispetta il principio di invarianza), come chiaramente illustrato anche nella comunicazione inviata alla Regione il 4/4/2022, prima della riunione della commissione tecnica VIA, che si è espressa favorevolmente con delle prescrizioni limitate a dei monitoraggi da effettuare post realizzazione dell'ampliamento. Qualora il progetto fosse approvato, la responsabilità non sarà unicamente dei tecnici ma anche dei nostri rappresentanti politici che permetterebbero la prevaricazione degli interessi economici di una multinazionale sugli interessi della collettività. Un conto che pagheremmo tutti, comprese le future generazioni, un costo che la popolazione non può e non vuole sostenere", conclude il Comitato Abc.