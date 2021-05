A Spilimbergo nasce il nucleo locale di Progetto Fvg

Con la visita e l’imprimatur del coordinatore regionale Sergio Emidio Bini, si costituisce a Spilimbergo il nucleo locale di Progetto Fvg. Il gruppo è costituito da Giulio Bassutti, che sarà anche il coordinatore, Marino Marchesin e Daniel Martin.

La sintonia tra la lista “con&per Spilimbergo” e il movimento regionale fondato da Sergio Bini è figlia della comune matrice civica. Da qui la scelta di un’adesione che, dicono i protagonisti, “nulla cambia a livello di amministrazione comunale: nessun nuovo gruppo, nessuna richiesta politica”.

Martin, consigliere comunale, e Marchesin, assessore della giunta Sarcinelli, manterranno la loro appartenenza al gruppo consiliare “vivere con&per”. “Vogliamo puntare sul lavoro di squadra, a beneficio della nostra città e della nostra comunità” dichiarano. “Progetto Fvg, anche alla luce delle competenze dell’assessore Bini, rappresenta un’opportunità importante per un territorio che punta molto su commercio, turismo e attività produttive”.

Alla conferenza stampa, tenuta presso la trattoria Tre Corone, sono state invitate tutte le forze politiche e civiche del mondo di centrodestra, compresa la Lega, attualmente in minoranza in Consiglio Comunale. Sull'argomento Bassutti commenta “Progetto Fvg a Spilimbergo è una novità politica che non entra nelle dinamiche consiliari ma cerca il dialogo a centrodestra. Con spirito civico vogliamo stare sul territorio e ascoltarlo per dare il nostro contributo alla buona gestione dello Spilimberghese".

“Continua il percorso di radicamento sul territorio regionale da parte di Progetto Fvg", ha detto Elisa Palù, coordinatrice provinciale di Progetto Fvg. "L’ingresso di Bassutti, Marchesin e Martin nel movimento e, quindi, la presenza ufficiale di Progetto FVG nello scenario politico di Spilimbergo costituisce un momento importante per il nostro movimento e per la politica locale. Progetto Fvg sarà così formalmente una forza politica presente, attiva e pronta a dare il proprio contributo all’amministrazione locale oltre che ai nuovi rappresentanti che oggi presentiamo, i quali potranno così continuare la loro attività amministrativa e politica con un valore aggiunto. E sono certa che il gruppo crescerà ancora".

"Oggi è una giornata molto importante, sia per Progetto Fvg ma anche per l’amministrazione comunale di Spilimbergo e di conseguenza per questa meravigliosa cittadina", ha commentato Bini. "Questa adesione rappresenta quello che è lo spirito di Progetto Fvg, che guarda al coinvolgimento di chi sta facendo esperienza nella politica e nella amministrazione locale, magari anche da poco tempo, ma con passione e dedizione. E’ un passaggio molto importante quello odierno per la politica locale, perché si rafforza e sancisce a pieno titolo la nostra presenza a Spilimbergo; presenza che vuole essere un valore aggiunto per questa splendida cittadina e che si muoverà nel rispetto delle dinamiche locali".

"La nostra non è mai una presenza invasiva, ma collaborativa e attraverso Giulio, Daniel e Marino, e tutti gli amici che si avvicineranno o che ci sono già vicini, faremo un grande lavoro per consolidare un gruppo riconosciuto nel territorio perché si adopera per il bene comune. Inoltre, un passaggio politico non banale, Progetto Fvg da oggi diventa a pieno titolo un interlocutore a Spilimbergo, a sostegno dell’amministrazione Sarcinelli, e quindi sarà presente nelle dinamiche politiche locali, attraverso i nostri rappresentanti proprio per lavorare al meglio a servizio dei cittadini di questo comune", ha concluso Bini.