A Tricesimo l'assemblea di Italia Viva

Si è svolta oggi all’albergo Belvedere di Tricesimo la prima assemblea provinciale in presenza di Italia Viva alla presenza dell’onorevole Sara Moretto, segretario della X Commissione delle Attività Produttive, Commercio e Turismo, dei coordinatori regionali Sandra Telesca e Giovanni Fania e di quello provinciale Andrea Tognato.

L’assemblea, aperta a iscritti e simpatizzanti, ha visto tra gli altri il coordinatore della Città di Udine, Andrea Zini, e quello di Tarvisio, Delio Strossolo.

"Nel corso della riunione si sono ripercorsi questi primi due anni di vita del partito e si sono rilevati, con soddisfazione di tutti i partecipanti, i passi in avanti fatti a livello organizzativo. Nonostante la pandemia il numero degli iscritti è cresciuto e anche i simpatizzanti stanno costantemente aumentando su tutto il territorio", confermano i vertici di Italia Viva.

"Si sono anche tracciate le linee programmatiche del più immediato futuro e, in quest’ottica, contiamo di essere tra i protagonisti delle prossime tornate amministrative: le idee ci sono su tutti i principali argomenti all’ordine del giorno, dal Pnrr alla Sanità, passando per giovani e lavoro, e le persone che possono contribuire a trasformare queste in fatti concreti si stanno avvicinando al nostro partito in moltissime parti del territorio".