A Trieste aperta la conferenza sui Balcani

Il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha aperto questa mattina la conferenza 'L'Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione', che si tiene a Trieste per promuovere il ruolo dell'Italia nei Balcani Occidentali e il processo di integrazione europea della regione.

La Conferenza è stata introdotta dalla Sottosegretaria al Ministero dell'Economia e Finanze, Sandra Savino. Ha portato i saluti, in un video-messaggio, anche la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Tra gli interventi quello del Commissario europeo per il Vicinato e l'Allargamento, Oliver Varhelyi, del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e del Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. Presenti anche il vicegovernatore Riccardo Riccardi e gli assessori regionali Sergio Emidio Bini (Attività produttive e turismo), Fabio Scoccimarro (Difesa dell'ambiente) e Tiziana Gibelli (Cultura e sport).

Seguiranno quattro panel su partenariato Italia-Balcani Occidentali, su strumenti e opportunità per il Sistema Paese, sul ruolo del sistema produttivo italiano e sugli strumenti internazionali a sostegno della crescita economica e la presentazione del progetto "Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025".

"E' fondamentale la stabilità della regione anche perché attraverso i Balcani passano anche i flussi migratori dalla Turchia ed è importante evitare l'immigrazione illegale. Stabilità significa anche possibilità di crescita economica e di presenza delle nostre imprese. Con il ministro Crosetto siamo già stati in Serbia e Kosovo anche per facilitare il dialogo tra questi due Paesi. Anche grazie alla presenza di tanti militari italiani, credo si possa costruire per il nostro Paese un'azione positiva", ha detto Tajani all'Ansa, a margine della Conferenza.

"La giornata di oggi deve serve a riunire tutte le forze italiane dei diversi settori, imprenditoriali e politici, anche con la benedizione dell'Ue, per lanciare una presenza sempre più forte del nostro Paese in una regione che deve diventare anche parte del mercato europeo. Noi siamo per un'accelerazione dei processi di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali”.

"Vogliamo avere i Paesi dei Balcani nell'orbita europea, questo significa essere credibili, seri, affidabili, fare investimenti. Vogliamo essere più presenti perché in politica quando si lasciano degli spazi questi spazi vengono occupati da altri. Se noi siamo presenti politicamente, con le nostre imprese e anche con i nostri militari di pace non ci sono pericoli di occupazione di spazi da parte di altri. Non c'è solo la Russia, tanti sono interessati ai Balcani. Per questo l'Italia e l'Europa devono essere più presenti".

"Dobbiamo ragionare sulle opportunità economiche nell'ambito dei rapporti dell'Europa e dell'Italia con i Balcani, con riferimento in particolare alla necessità strategica per il mondo occidentale di non essere più dipendente da filiere produttive diventate monopolio di Stati lontani dai valori di libertà e di rispetto dei diritti democratici", ha detto Fedriga. “Le due recenti crisi globali - pandemia e conflitto ucraino – hanno messo in evidenza la debolezza delle democrazie occidentali: dipendenti all'inizio del Covid dalla produzione di dispositivi sanitari provenienti dal Far East e dalla fornitura di gas russo subito dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca”.

"In questa direzione - ha aggiunto Fedriga - siamo pronti a concentrare le nostre politiche regionali di cooperazione già in atto con i Paesi del Balcani Occidentali attraverso tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione".

Infine il Governatore ha ringraziato il ministro Tajani per aver scelto il Friuli Venezia Giulia e Trieste quale sede della Conferenza, riaffermando in questo modo il ruolo primario della regione nelle relazioni internazionali che afferiscono all'area dell'Europa Centro-orientale.