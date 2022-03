A Trieste apre 'Spazio CDP'

Promuovere e sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio, con progetti congiunti a beneficio delle comunità locali. E' questo l’obiettivo dell’accordo di collaborazione territoriale siglato oggi tra Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e la Camera di commercio Venezia Giulia, grazie al quale apre “Spazio CDP”: un punto informativo presso la sede dell’ente per rispondere alle esigenze delle imprese e delle pubbliche amministrazioni locali.

L’intesa potrà prevedere, inoltre, attività e iniziative per generare un impatto positivo sul territorio e rilanciare il tessuto economico della regione grazie a investimenti in diversi ambiti, tra i quali: innovazione, crescita e internazionalizzazione delle imprese; progetti infrastrutturali; operazioni di filiera; housing sociale e ricerca tecnologica.

Nell’ufficio di Trieste, sarà possibile incontrare i referenti CDP prenotando l’appuntamento tramite la sezione contatti del sito cdp.it. L'obiettivo, infatti, è sostenere sempre più i soggetti sia pubblici sia privati, facendo sistema delle diverse esigenze e aumentando la coesione con gli stakeholder, le imprese e gli enti locali, per uno sviluppo sempre più sostenibile dei territori.

Il Presidente della Camera di commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti, ha dichiarato: “La Camera di commercio è a tutti gli effetti la casa dell’economia del territorio e poter ospitare il punto informativo regionale della Cassa Depositi e Prestiti è una grande opportunità per favorire il dialogo e la collaborazione tra istituzioni e imprese. Come Camera di commercio Venezia Giulia abbiamo da subito aderito all’iniziativa perché si tratta di un passo fondamentale per favorire la crescita socio-economica, le infrastrutture e le attività funzionali a favorire lo sviluppo territoriale”.

"Quello di oggi, con l'apertura dello spazio Cpd, è un momento importante nel contesto della messa a terra degli straordinari contributi che derivano dalla Programmazione europea e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza" ha detto l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli. "Il sostegno al mondo produttivo della nostra regione, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, diventa uno degli assi portanti per la crescita del territorio e per lo sviluppo della sua competitività anche a livello internazionale".

Nel biennio 2020-2021, CDP ha mobilitato nel territorio 3,5 miliardi di euro a favore di oltre 1.100 imprese, tra cui il Gruppo Danieli, Fratelli Cosulich, Orion e Pezzutti, e 330 milioni per 35 enti pubblici locali, tra cui la Regione Friuli-Venezia Giulia.