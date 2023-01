A Trieste due giorni di incontri per 'Selecting Italy'

Il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Massimiliano Fedriga interverrà all'evento in programma a Trieste martedì 24 e mercoledì 25 gennaio titolato 'Selecting Italy - Gli ecosistemi territoriali e la governance per l'attrazione di investimenti esteri': due giorni di approfondimenti e incontri tematici dedicati alla presentazione delle attività del sistema delle Regioni sul tema delle promozione degli investimenti esteri che si terrà in Porto Vecchio, al Convention Center di Viale Miramare 24/2.

L'apertura dei lavori è prevista alle 14.30 di martedì 24 gennaio: prenderanno la parola, nell'ordine, il governatore Fedriga, il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini e il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani.

La prima giornata sarà articolata in quattro tavoli tematici: impatto degli investimenti esteri; ecosistema territoriale; ecosistema degli incentivi e semplificazione; skill e competenze nei team per l'attrazione degli investimenti. Il giorno seguente vedrà il coinvolgimento di Autorità - tra cui il governatore Fedriga -, Istituzioni, imprese multinazionali e altri ospiti di rilievo internazionale, che si confronteranno in un'unica sessione plenaria sulle tematiche relative all'attrazione di investimenti esteri.

Per assistere in presenza a 'Selecting Italy - Gli ecosistemi territoriali e la governance per l'attrazione di investimenti esteri' è necessario accreditarsi compilando il modulo online entro le 12 di lunedì 23 gennaio. Sarà possibile inoltre seguire l'evento anche sul canale digitale della regione.