A Trieste il Comandante militare marittimo del Nord Italia

L’Ammiraglio di Divisione Pierpaolo Ribuffo, insediatosi lo scorso ottobre a La Spezia nell’incarico di Comandante Marittimo del Nord Italia, ha visitato in questi giorni la Capitaneria di porto di Trieste - da lui dipendente per le funzioni militari - dove il titolare e collega Vincenzo Vitale gli ha presentato i 154 componenti tra personale militare e civile.

L’Ammiraglio Ribuffo ha incontrato anche il Sindaco Roberto Dipiazza, il Presidente Massimiliano Fedriga, il Prefetto Annunziato Vardè e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Zeno D’Agostino, sottolineando quanto sia fondamentale e molto apprezzato il ruolo della Capitaneria di porto – Guardia Costiera a Trieste e nella Regione, e come sia essenziale e strategico per il nostro Paese costruire una rinnovata consapevolezza di marittimità, ritrovandola nella nostra stessa lunga storia mercantile.

“Comunicare la funzione del mare diffondendone cultura e potenzialità nella regione mediterranea, significa spingere e sostenere il sistema paese nel ruolo che esso può giocare all’interno della comunità internazionale degli Stati”, ha sottolineato ancora l’Ammiraglio Ribuffo.

“I Comandi territoriali delle Capitanerie di porto - per effetto della loro capillare presenza e visibilità - possono svolgere efficacemente questa ulteriore missione istituzionale, all’interno di una più consapevole dimensione di prospettiva che dal nostro mare si può realizzare a beneficio delle future generazioni”.

Nei prossimi mesi il Comandante Marittimo del Nord Italia tornerà a Trieste per visitare tutti gli altri Uffici della Guardia Costiera regionale.

Il Prefetto Vardè ha ringraziato l’Ammiraglio per la gradita visita e per il delicato lavoro svolto nell’esercizio del suo incarico, riferimento fondamentale per il porto di Trieste, uno dei più importanti d’Italia, peraltro al centro di importantissimi investimenti. Con l’occasione, lo stesso Prefetto ha espresso il proprio vivo apprezzamento per l’elevata professionalità degli Ufficiali della Marina militare di stanza a Trieste e ha espresso il suo plauso per la costante collaborazione assicurata alla Prefettura da tutto il personale della Capitaneria di porto.

In conclusione, dopo uno scambio di doni, il Prefetto si è detto sicuro del prosieguo della proficua reciproca collaborazione istituzionale già in essere.