A Trieste il punto sulle opere stradali

"Insieme al Comune di Trieste, Fvg Strade e i tecnici della Regione oggi abbiamo iniziato un percorso per definire un programma sui futuri interventi riguardanti la viabilità del capoluogo del Friuli Venezia Giulia che presenta diverse complessità. Sul tavolo la realizzazione di alcune rotonde e la messa in sicurezza di strade comunali, regionali o statali". Lo ha affermato l'assessore alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, a margine dell'incontro che si è tenuto questa mattina nel salotto Azzurro del municipio di Trieste.

"Numerosi approfondimenti saranno dedicati anche al nuovo progetto della cabinovia - ha aggiunto Pizzimenti -. Un'opera di non facile realizzazione e oggetto di un acceso dibattito in città ma che può essere molto attrattiva e dare grande visibilità a Trieste".

Tra i temi affrontati questa mattina in Comune la progettazione di alcune rotatorie volte a risolvere forti criticità legate alla viabilità cittadina: quelle in piazzale Cagni e in via Flavia per rendere più veloce l'ingresso da sud e quella all'incrocio tra via Commerciale e salita a Conconello. Sul tavolo anche gli interventi urgenti riguardanti i ponti Bianco e Verde sulle Rive.