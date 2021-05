A Trieste il ricordo dei caduti di via Imbriani

"Desta impressione che due giorni dopo la commemorazione dei 97 finanzieri infoibati ricordiamo oggi la strage dei cinque patrioti assassinati dai miliziani titini in via Imbriani e che qualcuno sventoli ancora le bandiere per festeggiare l'occupazione jugoslava di Trieste nel '45 scambiandola per la liberazione della città". Sono parole pronunciate dall'assessore regionale alle Autonomie locali, Sicurezza e Corregionali all'estero Pierpaolo Roberti a margine della cerimonia promossa dalla Lega Nazionale in ricordo dei tragici fatti del 5 maggio di 76 anni fa quando Claudio Burla, Giovanna Drassich, Carlo Murra, Graziano Novelli e Mirano Sancin furono falciati nel centro di Trieste dalle mitragliatrici della polizia jugoslava per avere manifestato a favore dell'Italia.

"È un pensiero commosso quello che va ai caduti del '45, Medaglia d'oro al Merito civile, caduti per la libertà e per difendere la città dal pericolo comunista", ha affermato Roberti.

"Non dobbiamo mai stancarci di rievocare i crimini orrendi che furono perpetrati nelle nostre terre nel secondo Dopoguerra - così l'assessore - per dare un senso al sacrificio di chi, inerme, perse la vita per i propri ideali. I martiri di via Imbriani ci ricordano da dove veniamo e quale piega all'insegna della dittatura e del crimine poteva prendere la storia di Trieste".