A Trieste l’ambasciatore di Slovenia in Italia

L’ambasciatore di Slovenia in Italia, Tomaž Kunstelj, in visita a Trieste, accompagnato dal console generale di Slovenia Vojko Volk, è stato ricevuto in Prefettura nel Palazzo di Governo dal Prefetto Annunziato Vardè.

Nel corso del cordiale incontro è stata assicurata piena e reciproca disponibilità a rinsaldare i proficui ed eccellenti rapporti che, da sempre, hanno caratterizzato le relazioni tra l'Ufficio territoriale del Governo e le rappresentanze istituzionali della Slovenia.

La numerosa presenza della minoranza slovena nel territorio di Trieste e della Friuli Venezia Giulia richiede, infatti, la massima attenzione e la più ampia collaborazione nel solco dei consolidati rapporti di amicizia. Al riguardo è stata effettuata una generale disamina delle comuni problematiche in essere, con l’impegno di ricercare adeguate soluzioni condivise. Particolare attenzione è stata riservata all’analisi delle misure anti-Covid in atto, in considerazione del quotidiano fenomeno dei lavoratori transfrontalieri tipico del confine con la vicina Repubblica di Slovenia.