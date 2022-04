A Trieste l'ambasciatrice della Colombia

Il Prefetto di Trieste Annunziato Vardè ha ricevuto questa mattina l’Ambasciatrice della Colombia in Italia, Gloria Isabel Ramirez Rios.

Durante il cordiale incontro sono stati confermati i consolidati rapporti di amicizia tra i due Paesi e il legame storico che questo territorio ha con la Colombia. L’Ambasciatrice - a Trieste per presentare iniziative di interesse economico per la città - ha anticipato l’intenzione di attivare nuovamente il Consolato onorario, chiuso dal 2015.

Il colloquio è stato occasione anche per un approfondimento sui rapporti commerciali tra Italia e Colombia - anche in considerazione dei riflessi della crisi internazionale in atto sulla situazione economica globale – nonché sulla presenza della comunità colombiana in città.

In conclusione il Prefetto ha assicurato all’Ambasciatrice, anche per il futuro, proficua e fattiva collaborazione.