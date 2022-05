A Udine focus sulla cooperazione Italia-Austria

Tracciare un quadro della collaborazione tra Italia e Austria, in particolare tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia. È l’obiettivo delle “Giornate di diritto austro-italiano 2022” che prenderanno il via domani, giovedì 12 maggio, alle 16.30 nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, per proseguire fino sabato 14 maggio. Studiosi e rappresentanti delle realtà politiche ed economiche italiani ed austriaci si confronteranno sullo stato dell’arte della cooperazione transfrontaliera in una prospettiva ampia, che include profili sociali, politici, culturali e giuridici.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine con la collaborazione e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect) Euregio Senza Confini, nell’ambito di una partnership avviata l’anno scorso con l’Università “Alpen Adria” di Klagenfurt.

L’evento consiste in una tre giorni di approfondimento sul tema “Cross-Border Cooperation: Social and Economic Development in a Supra- and Transnational Perspective” (Cooperazione transfrontaliera: sviluppi socio-economici in una prospettiva sovranazionale e internazionale).

Dopo l’apertura giovedì pomeriggio, i lavori proseguiranno, sempre in Castello, venerdì 13 mattina e pomeriggio, mentre nella mattina di sabato 14 maggio, si concluderanno nel Salone di Palazzo Antonini Belgrado con una tavola rotonda. Giovedì e venerdì i lavori si svolgeranno in lingua inglese, mentre sabato si terranno in italiano e tedesco, con traduzione simultanea.

Nell’ambito dell’iniziativa, inoltre, giovedì 12 maggio, alle 18:30, nell’aula 4 di Palazzo Antonini (via Petracco 8), si terrà un concerto per pianoforte dal titolo “Viaggio dal romanticismo alla musica contemporanea” che vedrà impegnata la pianista Elisa Rumici. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che fossero interessati.