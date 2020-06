A Udine il Centrodestra manifesta contro il Governo

Come a Roma, anche a Udine il Centrodestra si è mobilitato in occasione della Festa della Repubblica. I rappresentanti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si sono incontrati alle ore 11 in una piazza XX Settembre 'contingentata' per ribadire che “non si sentono rappresentati dal governo Conte”.



"L’emergenza sanitaria Covid-19 – ha spiegato il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, coordinatore del Friuli Venezia Giulia- ha messo in evidenza tutta l’inadeguatezza del presidente del Consiglio e di una maggioranza che si è resa protagonista di provvedimenti confusi e inadeguati, più impegnata a spartirsi ruoli nelle società pubbliche che a sostenere cittadini e imprese in un momento storico di grande difficoltà".

Oltre a Rizzetto, alla manifestazione che si è tenuta in sicurezza e nel rispetto delle disposizioni anti contagio, hanno preso parte il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, l'europarlamentare Elena Lizzi, il senatore Mario Pittoni e l'assessore regionale Barbara Zilli. Tra gli altri, in piazza, erano presenti anche molti esponenti del Consiglio e della giunta comunale di Udine: gli assessori Cigolot, Barillari e Manzan, i consiglieri Govetto e Vidoni, oltre al presidente del Consiglio Berti.