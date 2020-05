A Udine, l'opposizione è pronta a chiedere l'intervento del Prefetto

"Stando alla nostra richiesta del 14 aprile, avremmo dovuto ricevere entro la giornata di ieri (lunedì 4 maggio, ndr) la convocazione del Consiglio comunale straordinario richiesto dalle opposizioni tutte. Ci sentiamo non soltanto snobbati dalla maggioranza leghista che siede a Palazzo D'Aronco, ma soprattutto destituiti del mandato che abbiamo ricevuto dalle migliaia di persone che ci hanno votati". Commentano così i consiglieri di minoranza di Udine Eleonora Meloni, prima firmataria della richiesta, Alessandro Venanzi (Capogruppo PD), Federico Pirone (Capogruppo Progetto Innovare), Lorenzo Patti (SiAmo Udine) ed Enrico Bertossi (Capogruppo Prima Udine) la mancata convocazione del Consiglio straordinario, richiesto ai sensi dell'art.39, comma 2 del D.Lgs 367/2000 e dell'art. 24 comma 3 dello Statuto del Consiglio Comunale di Udine.

"È dall'inizio di questa pandemia che stiamo incalzando il Sindaco Fontanini e la sua Giunta, e senza le nostre incessanti richieste di convocazione non avremmo avuto neppure le Commissioni consiliari in collegamento web di questi giorni. Abbiamo formulato e depositato agli atti - proseguono i consiglieri - diverse proposte per la città, le famiglie e l'economia che vogliamo affrontare e discutere in sede di Consiglio Comunale. Siamo seriamente preoccupati per la città, che attende invano risposte da una giunta non soltanto immobile, ma anche assente. Saremo, quindi, costretti a dover ricorrere all'intervento del Prefetto per poter garantire un diritto costituzionalmente riconosciuto, come l'espletamento del nostro mandato amministrativo".