A Udine nasce il Patto educativo di comunità

Il Consiglio comunale di Udine ha approvato all'unanimità l'Adozione del Patto educativo di comunità della città, presentata dal consigliere di Progetto Innovare, Federico Pirone.

“Diversi Comuni in Italia si sono fatti promotori di accordi di programma – spiega Pirone - con le scuole del primo ciclo, le locali Aziende Sanitarie, le Università, l’associazionismo e il Terzo settore, finalizzati alla concertazione e al coordinamento delle azioni e degli interventi di politica scolastica promossi dall’Amministrazione e a favorire la positiva integrazione con le politiche territoriali, sociali e sanitarie”.

“Nel corso del 2018, il servizio sociale dell’ex Uti Friuli Centrale ha promosso l’avvio di un processo di lavoro che ha visto la costituzione di un tavolo scuola, con la partecipazione di rappresentanti della scuola e dei servizi sociali e sanitari del territorio, con incontri bimestrali finalizzato ad avviare un ripensamento dei rapporti di collaborazione scuola/servizi per l’area del disagio e della disabilità”, rileva ancora Pirone. “Considerato quanto riporta, rispetto alla popolazione studentesca della città di Udine e dei comuni limitrofi, il rapporto 'Disagio minorile. Rilevazione 2019', elaborato dal tavolo inter-istituzionale, ambito socio-assistenziale dell’udinese, secondo cui la rilevazione del numero di alunni con bisogni educativi speciali negli ultimi anni scolastici mette in luce delle costanti: il livello di disagio si attesta attorno al 20%; il disagio “tutelato”, quello cioè certificato il base alla legge 104/1992 o 170/2010, pur significativo risulta percentualmente inferiore rispetto a quello non tutelato; all’interno del disagio “non tutelato” rivestono una rilevante importanza i disturbi del comportamento (non sono stati prodotti grafici in quanto i dati non sono omogenei ma è plausibile che almeno il 14% degli alunni con Bisogni Educativi Speciali siano stati segnalati per problemi nell’area del comportamento)”.

“L'obiettivo è la prevenzione del disagio educativo (alunni con Bes, alunni con disabilità non ancora diagnosticate e senza supporto educativo o diagnosticate in maniera erronea sottostimando la gravità delle stesse, alunni stranieri, alunni svantaggiati dal punto di vista economico e culturale) e contrasto alla dispersione scolastica. Realizzazione di una comunità realmente inclusiva nei confronti di tutti gli alunni, in particolare di quelli non italofoni, e contrasto alla logica delle scuole “ghetto” secondo un’equilibrata gestione dei flussi scolastici. Promozione dell’agio e del benessere educativo tramite la valorizzazione delle specificità e potenzialità di ciascuno/a attraverso proposte pedagogiche ed educative omogenee per tutte le scuole del territorio”.

“Promozione di una cultura della sostenibilità per salvaguardare l’integrità ambientale, per promuovere un’economia etica e per costruire una società più giusta per le presenti e future generazioni, anche promuovendo interventi a favore di un diverso rapporto scuola-città da un punto di vista della mobilità e del ripensamento degli spazi, sia interni sia esterni alle scuole. Aumento del tempo dedicato all’educazione dei bambini, sia durante il periodo coincidente all’anno scolastico sia durante l’estate (il cosiddetto “Piano estate”), attraverso il coinvolgimento di associazioni, società sportive e del volontariato”, conclude Pirone.