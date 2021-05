A Udine presidio a sostegno del Ddl Zan

Anche Udine, come numerose altre città d'Italia, scende in piazza per sostenere il Ddl Zan così come è stato approvato alla Camera. Il presidio 'Legge Zan e molto di più – Non un passo indietro' è in programma sabato 15 maggio, alle 16, in piazza Libertà.



“La legge contro l'omolesbobitransfobia, la misoginia e l'abilismo sta affrontando acque agitate – spiegano gli organizzatori Agedo Udine, Arcigay Arcobaleno ODV, Arcigay Friuli ODV, Associazione Universitaria Iris, Famiglie Arcobaleno FVG, Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford -, continuano i tentativi di ostruzionismo, svuotamento o amputazione di parti della legge, per questo motivo le associazioni Lgbti+ chiamano tutt* a scendere in piazza per far sentire alta la propria voce”.



“L'obiettivo è quello di allinearsi su un messaggio chiaro e preciso – proseguono -: la legge deve essere approvata dal Senato così com'è perché qualunque cambiamento allungherebbe i tempi finendo per non consentirne l'approvazione in questa legislatura, e perché non è più possibile fare passi indietro che renderebbero la legge inutile, se non perfino dannosa”.



L'evento si svolgerà rispettando tutte le normative anti-covid in vigore.

