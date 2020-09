A Udine Recovery Fund e fondi Ue

“Il futuro del Friuli Venezia Giulia, tra crisi e prospettive del Recovery Fund” è il titolo dell’incontro pubblico, organizzato dal Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia, che si terrà venerdì 2 ottobre, alle 18, a Udine, nel Salone del Consiglio di Palazzo Belgrado. A parlarne sarà l’economista Fulvio Mattioni, introdotto dal capogruppo del Patto per l’Autonomia in Consiglio regionale, Massimo Moretuzzo.

"Riteniamo che il Recovery Fund e i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea siano un’occasione imperdibile per costruire un nuovo modello di sviluppo per la nostra regione – afferma Moretuzzo –. È indispensabile avviare un confronto serio e tempestivo, dentro e fuori dal Consiglio regionale, per definire i contenuti di una proposta condivisa da presentare allo Stato".