A Udine si parla dei rischi dell'autonomia differenziata

Il consigliere regionale Furio Honsell e i Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, per l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti, rappresentati da Dianella Pez (Udine), Daniele Dovenna (Trieste) e Antonio Madera (Bologna), fanno il punto su un progetto tanto sconosciuto quanto devastante per l’intero assetto della Repubblica e per l’uguale godimento dei diritti sociali, in grado di scavare profonde disuguaglianze tra Nord e Sud d’Italia, tra Regioni e anche all’interno di ciascuna Regione in ambiti cruciali per le singole vite quali Salute, Lavoro, Scuola, Beni culturali, Trasporti, Ambiente.

L'appuntamento è per sabato 18 dicembre, alle 11.30, nella Sala Pasolini del Palazzo della Regione a Udine.

"Sia a livello nazionale sia nella nostra Regione, l’iter del progetto sta subendo una fase di accelerazione dalle prospettive irreversibili, che avviene nella quasi totale assenza di dibattito pubblico: a livello nazionale per la presenza del d.d.l. autonomia differenziata a collegato della nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza di vicinissima discussione, a livello regionale per la richiesta di velocizzare la regionalizzazione della scuola pubblica, presidio dei valori di solidarietà, democrazia, inclusione, uguaglianza, libero pensiero che sono garantiti dalla Costituzione che ci unisce, e che dalle Istituzioni dovrebbero essere promossi", conclude Honsell.