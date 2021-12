A Udine si riflette sull'Autonomia

"L'autonomia è un valore quando lo è per tutti. Altrimenti calpesta la solidarietà, crea disparità e alla fine diventa un disvalore per tutti. Questo è il rischio che correrebbe la nostra ottima scuola qualora venisse regionalizzata. Questo è il rischio che correrebbe il nostro Paese qualora venisse varata l’Autonomia Differenziata, frantumando lo Stato in 20 regioni secondo la più ampia interpretazione permessa dalla riforma Amato del Titolo V della Costituzione. Per questo motivo come Open Sinistra FVG abbiamo voluto oggi discutere pubblicamente del tema insieme ai Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, per l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti, rappresentati da Dianella Pez (Udine), Daniele Dovenna (Trieste) e Antonio Madera (Bologna)" ha dichiarato il consigliere regionale Furio Honsell.