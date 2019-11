A Udine spuntano manifesti anti-Boldrini

Sono apparsi nella notte a Udine alcuni manifesti che raffigurano il volto di Laura Boldrini, ex presidente della Camera dei Deputati. Sui poster appare la scritta "Pensa come vuoi, ma pensa come noi". Poco più sotto è riportata la frase "Gli immigrati ci offrono uno stile di vita che presto sarà molto diffuso tra tutti noi".

I manifesti sono firmati da una misteriosa organizzazione che si definisce "Ministero della verità". Sull'episodio, che si è verificato anche in altre città d'Italia, è intervenuta la consigliera cittadina del Pd, Cinzia del Torre. "Ho saputo da democratiche di diverse Regioni che identici manifesti si trovano, ad esempio, a Biella, Voghera, Fossano e Firenze. Ho segnalato alla Digos, che valuterà cosa fare. Quello che mi preoccupa, personalmente, non è tanto il manifesto, quanto il fatto che si siano reti organizzate nascoste nell'ombra".