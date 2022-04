A Vajont la Festa dell’Albero

Questa mattina il deputato pentastellato Luca Sut si è recato a Vajont, al Parco di via Monte Piave, in occasione della Festa dell’Albero promossa dalla Pro Loco cittadina. Assieme a lui, il consigliere regionale Mauro Capozzella e il sindaco Virgilio Barzan che ha accolto la presenza degli eletti friulani del MoVimento 5 Stelle, alla presenza anche del Vicesindaco Felice Manarin e dell’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Deborah Ferraro.

“Chi ha la fortuna di nascere in questi luoghi stabilisce da subito un rapporto stretto e spesso simbiotico con la natura e l’ambiente – dichiara il parlamentare M5S Vicepresidente del Gruppo alla Camera, membro della X Commissione Attività produttive di Montecitorio e componente del Comitato interno per la Transizione ecologica – ma a pochi giorni dalla Giornata mondiale della Terra penso sia comunque educativo promuovere iniziative come questa, che infonde nei bambini dell’asilo e della scuola primaria i valori di una tradizione che si rinnova di anno in anno. Gli alberi sono un simbolo di vita, e l’atto della piantumazione ne celebra l’inizio. Un piccolo, grande gesto - osserva - pregno di significati e che, muovendo dalla valorizzazione di ogni singola forma vitale, può sostenere le nuove generazioni verso una piena acquisizione della cultura dell’ecosostenibilità. La stessa - ricorda Sut – che da qui al futuro dovrà imperniare non solo le nostre politiche produttive ed energetiche, ma anche i nostri comportamenti quotidiani”.

“Non a caso – conclude – il Movimento porta avanti già da alcuni anni l’iniziativa trasversale Alberi per il futuro che, con la messa a dimora degli arbusti, diffonde nelle città italiane la consapevolezza dell’importanza della riforestazione urbana. Centodiecimila alberi piantati dal 2015 a oggi sono un atto semplice quanto rivoluzionario che, a Vajont, abbiamo ritrovato e apprezzato, anche attraverso i pensieri che i bambini hanno voluto dedicare alla Giornata”.