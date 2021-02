A Zoppola si amplia la maggioranza in Comune

I gruppi consiliari ‘Un Comune per tutti’ e ‘Lista Cardente’ annunciano la sottoscrizione di un accordo di programma che ha posto il sigillo finale ad un lavoro condiviso tra i rappresentanti delle due formazioni politiche per unire le forze su degli obiettivi comuni per il bene della comunità di Zoppola.

“La motivazione che è alla base di questa importante collaborazione – spiega il sindaco Francesca Papais - è la comune consapevolezza che sia necessario, specie in questo momento di emergenza, riunire e mettere a disposizione dei nostri cittadini la più ampia partecipazione possibile per le sfide che l’emergenza ci pone dinanzi”.

Già nel corso della presente tornata consiliare la maggioranza ha potuto apprezzare da parte della ‘Lista Cardente’, la condivisione di alcune importanti scelte e il contributo costruttivo e partecipato al confronto politico.

La ‘Lista Cardente’ ha ritenuto maturi i tempi per mettere in campo le migliori energie per costruire e attuare un progetto di ampio respiro per il miglior futuro alla comunità di Zoppola. Si apre quindi con entusiasmo una stagione di condivisione nella gestione dell’Ente che vedrà prossimamente un coinvolgimento diretto della new entry. “Il confronto sulle tematiche che hanno visto la comunione di intenti delle due componenti politiche rimane aperto a tutti i gruppi consiliari”, conclude Papais.