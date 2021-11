Accelerare recupero e riutilizzo dei materiali inerti in edilizia

Approvazione all'unanimità da parte dell'Aula Fvg per la mozione presentata dalla Lega e volta, come spiegato dal capogruppo Mauro Bordin e da Elia Miani, ad accelerare urgentemente recupero e riutilizzo dei materiali inerti in edilizia, incentivando meccanismi virtuosi con sensibilità ambientale. Anche l'Opposizione ha appoggiato il via libera - sottoscritto in corsa pure da Progetto Fvg/Ar, Forza Italia e da Regione Futura - che impegna la Giunta Fedriga a costituire un tavolo di lavoro intersettoriale per individuare buone pratiche e procedure immediatamente adottabili nella gestione del riciclo, pianificando nel contempo una politica di tutela del territorio che accompagni gradualmente le imprese locali coinvolte nella transizione verso l'economia circolare.

Tra le altre iniziative per favorire l'utilizzo di materiali riciclati (discriminante che sarà inserita nei bandi di gara), verrà adottato un borsino degli inerti per agevolare il ritorno economico delle imprese che investono nel settore, mentre nei capitolati varrà un principio prestazionale nella scelta dei materiali. Inoltre, sostegno economico ai proprietari nella bonifica e riqualificazione di aree cementificate degradate e abbandonate, coinvolgendo gli enti locali per individuare cave dismesse da trasformare in parchi.

Si punta anche all'individuazione privilegiata di fondi Ue, sollecitando invece il Governo a emanare norme e procedure chiare per permettere agli operatori del settore e alle Regione di adempiere compiutamente agli obblighi comunitari.

Nonostante il voto favorevole, dai banchi dell'Opposizione sono giunti alcuni distinguo, come quello di Enzo Marsilio (Pd) che ha sostenuto come il problema potrebbe essere risolto in casa, senza attendere aiuti esterni. A questo proposito, Cristian Sergo (M5S), condividendo l'importanza del tema, ha spiegato che il Governo si è già mosso per quanto previsto e ha auspicato che l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, istituisca quanto prima il tavolo. Sul fronte Maggioranza, infine, la sottolineatura del forzista Giuseppe Nicoli sulla necessità di rimettere mano al piano urbanistico per trovare aree idonee a depositare i materiali.