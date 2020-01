Accordo per la libera circolazione dei pompieri sui treni Fvg

"E' di poche ore fa la notizia dell'attesa firma per la convezione sulla libera circolazione dei Vigili del Fuoco sui treni regionali da parte dell'assessore ai trasporti Graziano Pizzimenti", precisa in una nota il segretario regionale del Conapo, il Sindacato autonomo Vigili del Fuoco, Damjan Nacini. “Da lungo tempo il nostro sindacato aveva evidenziato la necessità che anche ai pompieri fosse garantita la possibilità di viaggiare gratuitamente a bordo dei treni regionali; possibilità che ci era stata negata da parte della precedente Giunta".

"Nel 2014, infatti, l'Amministrazione Serracchiani aveva deliberato (delibera n. 182 sui trasporti) il diritto a viaggiare gratuitamente sui treni regionali a tutte le Forze di Polizia fatta incomprensibilmente eccezione per i Vigili del Fuoco. Ringraziamo l’assessore Pizzimenti che ha riconosciuto il valore aggiunto, in termini di sicurezza, che un pompiere apporta a bordo dei convogli", conclude Nacini, "oltre al presidente Fedriga, da sempre dimostratosi sensibile alla questione e al Consigliere regionale Diego Bernardis, portavoce delle nostra rimostranze. Il traguardo appena attuato restituisce ai Vigili del Fuoco una dignità in passato non riconosciuta".

"Vogliamo incrementare la sicurezza dei viaggiatori e del personale a bordo dei treni regionali gestiti da Trenitalia SpA e Ferrovie Udine-Cividale (Fuc), fornendo - in aggiunta agli agenti della Polizia Ferroviaria e dalle altre Forze di polizia - altro personale con il compito di garantire un ulteriore presidio sui mezzi di trasporto, in stazione ed in altre situazioni di criticità nel corso del viaggio". È questo l'obiettivo del provvedimento approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, nel corso della seduta di quest'oggi dell'Esecutivo.

"Con questa delibera - spiega l'esponente dell'esecutivo Fedriga - viene ampliato il numero di soggetti che possono svolgere il ruolo di agenti di pubblica sicurezza sui mezzi di trasporto regionale. Il beneficio della circolazione gratuita sui treni per garantire una maggiore tutela dei viaggiatori viene quindi estesa agli appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco, sia permanenti che volontari del Friuli Venezia Giulia, a quelli del Corpo Forestale Regionale e al Corpo delle Capitanerie di Porto - Direzione Marittima di Trieste".

Il beneficio della libera circolazione riguarderà complessivamente circa 1.300 soggetti.