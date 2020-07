Accordo sul Recovery Fund, 209 miliardi all'Italia

Intesa trovata, nella notte, sul Recovery Found e sul Bilancio Ue 2021-2027, al termine di un negoziato record, durato quattro giorni e quattro notti. Ok alla dotazione di 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi di sussidi, mentre non è passata l’ipotesi di ‘veto’ che vedeva tra i primi sostenitori l’Olanda.

Molto soddisfatto il premier Giuseppe Conte, che ha commentato il risultato appena raggiunto in una conferenza questa mattina alle 6. “Abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso, adeguato alle necessità che stiamo vivendo, che ci consentirà di affrontare la crisi con forza ed efficacia. E’ un momento storico per l’Europa e l’Italia. La visione e la determinazione con cui abbiamo perseguito fin dall’inizio l’obiettivo sono state premiate”.

“E’ un piano molto consistente”, prosegue Conte. “All’Italia andranno 209 miliardi, il 28% in più se consideriamo la proposta originaria. 81 miliardi saranno di sussidi (quindi a fondo perduto, ndr), mentre è aumentata la quota del prestito, che passa da 91 a 107 miliardi. Avremo una grande responsabilità: abbiamo la possibilità di far ripartire l’Italia e cambiare volto al nostro Paese. Dobbiamo correre e usare questi fondi per investimenti, riforme, crescita economica e sviluppo finora inseguiti senza efficacia. Vogliamo un Italia più verde, digitale, innovativa, sostenibile e inclusiva. Potremo investire su scuola, università e infrastrutture”.

Con questo accordo, che rafforza l’azione del Governo, spiega ancora il premier, “abbiamo tutelato la dignità del nostro Paese ma anche l’autonomia e le prerogative delle Istituzioni comunitarie. Abbiamo respinto tentativi insidiosi di alterare la genuina vocazione del progetto europeo, introducendo logiche di veti incrociati. Devo dire grazie a tutti i ministri, alle forze di maggioranza e anche alle forze di opposizione specie a chi, pur tra legittime critiche, ha ben compreso l’importanza della posta in gioco. Ma devo dire grazie a tutti gli italiani: ho avvertito forte il sostegno della comunità nazionale in questa trattativa storica. Sono orgoglioso di questo risultato e di essere italiano”.

“Userei la cautela dei realisti”, è il commento del governatore Massimiliano Fedriga sull’accordo europeo. “Vorrei capire quali sono le riforme che saranno imposte all’Italia, se sono solo dei soldi che arrivano o soldi legati a delle imposizioni che rischiano di minare anche i diritti sociali conquistati negli anni. Sono restio alle facili esultanze, ma anche alle critiche a prescindere”.

"Ora un piano coraggioso di riforme e investimenti: questo accordo è il primo fondamentale passo, ma sta a noi attuare l'impegno di modernizzare il Paese e rilanciare l'economia", commenta la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani. Per l'esponente dem "un ottimo risultato in sé, superiore alle attese visto che in partenza si rischiava nessun accordo. Per l'Italia due risultati importanti: una quantità di risorse mai vista prima e la loro governance affidata alla Commissione e non appesa al veto di un singolo Stato, come chiedeva l'Olanda".

"Il dato politico - evidenzia Serracchiani - è la volontà della grande maggioranza dei Governi di avere un'Europa più unità e forte: una sconfitta campale per il sovranismo internazionale".