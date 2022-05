Ad Andreis Festa delle Repubbliche partigiane

Nel giorno della Festa della Repubblica ad Andreis si celebrano le Repubbliche Libere Partigiane e, in particolare, la Zona Libera sorta tra la Carnia e la pianura friulana durante l’estate partigiana del 1944, una delle più importanti esperienze di autogoverno nell’Italia occupata dal nazifascismo. “In una giornata in cui si vorrebbero esaltare nazionalismo e militarismo, scegliamo di tornare tra le montagne e i luoghi che videro nascere e diffondere la Resistenza per solcare le orme dei ribelli di allora, incrociare sguardi, desideri e corpi per prendere lo slancio per le lotte di domani”, spiegano gli organizzatori.

“In questa quarta edizione della Festa delle Repubbliche Partigiane abbiamo scelto di spostarci ad Andreis, in Valcellina, valle immersa nel Parco delle Dolomiti Friulane. Questo territorio, pienamente incluso nell’allora Zona Libera della Carnia e dell’Alto Friuli durante il 1944, vide un’attività partigiana importantissima ben testimoniata dalla presenza della Brigata unificata Ippolito Nievo A e dal prezzo elevatissimo pagato a causa dei rastrellamenti nazifascisti”.

“La storia resistente della Valle non si ferma al 1945 ma attraversa quasi 80 anni tra spopolamento montano, indiscriminato sfruttamento ambientale, idrico e sociale del territorio, tra costruzioni di dighe e la Strage del Vajont. Tutte tematiche che durante la giornata saranno trattate, cercando di utilizzare una narrazione antieroica, lontana da rappresentazioni autocelebrative, di parte e quindi partigiana, ricordando chi ha dato tutto per un mondo diverso e dare voce a chi ogni giorno lotta per una società migliore”.

Il programma pare alle 10 con la Camminata Partigiana alla scoperta delle storie resistenti della Valcellina. Alle 12 ‘Cum panis: Pranzo collettivo’ al campo sportivo di Andreis, con bevande fresche, choripan e tramezzini vegetariani/vegani. Alle 13.30 ‘Contro le ingiustizie per natura’ incontro con Elena Gerebizza dell’associazione Re Common e la partecipazione dei Comitati ambientali del territorio. Alle 14.30 ‘Prima fascismu, adés no sai’ ricordo di Federico Tavan, con Guido Carrara. Alle 16 ‘Il figlio della Lupa’, presentazione del romanzo ambientato a Čepovan in Slovenia, con la presenza dell’autore Anton Špacapan Vončina.

Alle 17.30 ‘La Resistenza in cento canti’, presentazione in musica dell’omonimo libro di Alessio Lega, a chitarra e voce, e Guido Baldoni, alla fisarmonica con partecipazione del Coro Popolare della Resistenza di Udine. Alle 18.30 dj set con Cannibal Se/lecter. Durante l’intera giornata saranno attivi un fornito chiosco, banchetti e spazi espositivi.