Ad Aquileia la Costituzione ai neomaggiorenni

"Nelle pagine che hanno vergato la Costituzione su cui ancora oggi l'Italia trova il proprio fondamento c'è il sangue degli italiani, di molti giovani come voi che per un anelito di libertà individuale, per poter esprimere il proprio talento, le proprie passioni, non hanno esitato a dare la vita. Se oggi possiamo dirci liberi, è anche grazie a loro". Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, rifacendosi a Piero Calamandrei, uno dei padri della legge fondamentale dello Stato italiano, per parlare ai neo diciottenni di Aquileia ai quali il sindaco della cittadina udinese, Emanuele Zorino, ha consegnato le copie della Costituzione e dello Statuto della Regione.

Dopo l'alza bandiera con le autorità civili, militari e religiose davanti alla sede del municipio, a riempire piazza Capitolo, con alle spalle la maestosa basilica di Santa Maria Assunta, c'erano gli aquileiesi classe 2002, ma anche gli alpini della sezione di Aquileia e i volontari della Protezione civile, "le persone a cui più dobbiamo dire grazie - ha ricordato il sindaco Zorino - se in molti non ci siamo sentiti soli durante i mesi in cui non potevamo uscire di casa a causa del coronavirus. Invece loro ci hanno aiutati, ci hanno fatti sentire sempre e comunque parte di una comunità. Che ciò che hanno fatto questi 40 giovani e meno giovani, a cui va l'encomio di Aquileia, sia il ricordo di una modalità di vita e dell'essere al servizio della collettività".

"E' bello che è proprio oggi, 2 giugno, anniversario della nascita della Repubblica, in questa capitale morale e città simbolo del Friuli Venezia Giulia si ricordi il sacrificio di coloro che, eroicamente, hanno combattuto per la libertà di tutti e di ogni generazione a venire - ha aggiunto il presidente Zanin rivolgendosi ai nuovi maggiorenni - donando a voi, che entrate nella comunità degli adulti e delle responsabilità, una copia della Carta costituzionale. Perché in essa sono contenuti i vostri diritti, ma non da meno i vostri doveri. Perché essere liberi vuol dire rispettare la libertà del prossimo, è una bilancia".

"E sono certo che questi mesi di sacrificio nel non poter incontrare gli amici, nel non poter uscire senza costrizioni - ha sottolineato Zanin -, vi abbia insegnato ad apprezzare ancora di più quel valore di libertà per il quale in tanti si sono sacrificati 74 anni fa. E con la Costituzione, vi doniamo anche una copia dello Statuto di autonomia della nostra Regione, una specialità che ci ha permesso di affrontare e superare la crisi sanitaria meglio di altre realtà che, purtroppo, sono state duramente piegate dalla Covid-19".

"Potrete guardare al futuro con ottimismo, ma anche costruirne uno migliore - ha concluso -, se saprete difendere i valori etici e morali su cui si fonda la Costituzione".

"D'ora in poi godrete di diritti fondamentali come il poter votare - gli ha fatto eco il sindaco - e questa è una grande responsabilità, verso voi stessi e verso la collettività".