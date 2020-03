Addio a Bruno Longo, protagonista del rilancio post terremoto

Il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, esprime il cordoglio suo personale e dell'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia per la scomparsa di Bruno Longo, consigliere per tre legislature, dal 1983 al 1998, nel corso delle quali ha ricoperto l'incarico di capogruppo della Democrazia cristiana e, negli ultimi anni della sua esperienza, quelli di presidente del Consiglio e di assessore alle Finanze.



"Longo - sottolinea Zanin - ha interpretato la politica come dovere da compiere verso la comunità e l'ha fatto sempre con lungimiranza, equilibrio e capacità. È stato - prosegue - uno dei protagonisti della classe dirigente che si è assunta la responsabilità di gestire la fase successiva all'avvio della ricostruzione post-terremoto, quando si è rilanciata e potenziata l'operatività degli enti preposti allo sviluppo economico e sociale della regione (Ersa, Esa, Mediocredito e Friulia), grazie ai quali si è consolidato il tessuto produttivo della nostra regione che, in quegli anni, è andato affermandosi sui mercati internazionali".



"Ricordo anche - aggiunge il presidente del Cr Fvg - il suo grande impegno da vicesegretario regionale della Dc, fatto di calore umano e disponibilità verso iscritti e amministratori, quando il partito era guidato da Adriano Biasutti, al quale subentrò dopo la nomina di quest'ultimo a presidente della Giunta regionale. Una collaborazione leale e un'amicizia sincera tra due personaggi - conclude Zanin - che hanno condiviso 25 anni di storia del Friuli Venezia Giulia, due figure di alto profilo che hanno lasciato in dote al territorio un patrimonio di conoscenza e impegno che non ha scadenza".

Anche l'Associazione consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia ricorda Bruno Longo, che dell'associazione fu presidente per molti anni.

"Grazie a lui che fu europeista convinto - scrive in una nota il presidente del sodalizio, Dario Barnaba - iniziarono e si consolidarono le iniziative dell'Associazione consiglieri rivolte agli studenti della nostra regione sui temi dell'Europa unita e della conoscenza delle istituzioni comunitarie. Decine e decine di giovani friulani e giuliani beneficiarono delle sue intuizioni e, attraverso viaggi e seminari, vennero a contatto con il Parlamento europeo e con la Commissione, approfondendo argomenti di decisiva importanza per il loro futuro di cittadini".



"Bruno, nel corso della sua lunga militanza politica, esercitò con lungimiranza, equilibrio e capacità i ruoli di consigliere regionale, assessore e presidente del Consiglio. In ogni occasione e per ogni argomento - prosegue Barnaba - rifuggiva dalla facile polemica e anteponeva a ogni decisione lo studio, l'analisi dei temi e delle conseguenze che le sue azioni politiche e amministrative avrebbero avuto sulle popolazioni del Friuli Venezia Giulia". "Interpretava la politica come un dovere da compiere nei confronti della comunità alla quale apparteneva. All'Associazione consiglieri - conclude l'attuale presidente - mancheranno moltissimo le sue riflessioni, le sue idee e la sua capacità realizzativa".