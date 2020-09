Sacile in lutto per la morte di Gina Fasan, ex sindaco della città, che guidò per due mandato dal 1993 al 2003. Fasan è morta domenica 20 settembre giorno in cui ha compiuto 78 anni, dopo una lunga malattia. Nella città sul Livenza aveva anche ricoperto il ruolo di assessore prima di diventare primo cittadino. Nel 2003 era entrata in Consiglio regionale con l’Udc.