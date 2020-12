Addio a Lidia Menapace, ''partigiana tutta la vita''

Si è spenta in ospedale a Bolzano dove era ricoverata da alcuni giorni a causa del Covid, Lidia Menapace, all'anagrafe Lidia Brisca. L'ex senatrice, prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano nel 1964 e la prima donna in giunta provinciale, aveva 96 anni. Nel 2006 era stata eletta in Friuli Venezia Giulia, nelle liste di Rifondazione Comunista.



"Sono rimasta partigiana tutta la vita - diceva di sé -, perché farla è una scelta di vita". Non solo, in vita Menapace è stata anche un'attivista del movimento pacifista e femminista. 'Bruna', questo il suo nome da staffetta partigiana, ha assistito i partigiani della Val d'Ossola durante la Seconda guerra mondiale.



"Con profondo dolore abbiamo appreso della scomparsa della compagna Lidia Menapace - scrive Furio Honsell, consigliere di Open Sinistra Fvg -. Per il suo impegno antifascista nella Resistenza e per il suo pacifismo e antimilitarismo che la portarono a prendere posizioni sempre nette senza ipocrisie è stata e rimarrà un modello per molti di noi. Fu eletta nella nostra regione e fu sempre presente nelle battaglie civili come nell'ultima manifestazione a Trieste a favore di un trattamento più umano dei richiedenti asilo".

