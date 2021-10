Adesso Trieste, appello finale per il ballottaggio

Adesso Trieste ha una nuova sede in piazza Puecher 9 a San Giacomo. L’inaugurazione, domani alle 18, concluderà una lunga campagna elettorale e sarà l’occasione per un ultimo appello alla partecipazione in vista del ballottaggio.

“Ora il nostro lavoro continuerà assieme a tutte le persone che ci hanno dato fiducia – rilancia il Portavoce Riccardo Laterza - . La sede di via della Zonta è stata una grande occasione per poter farci conoscere, ma sapevamo che sarebbe stata una soluzione transitoria. Finalmente abbiamo una casa nella quale potremo svolgere le nostre attività, confrontarci e pensare il futuro di Trieste”.