Adottato il Piano operativo per Porto Nogaro

"La Giunta regionale ha adottato il Piano operativo triennale (Pot) 2022-2024 di Porto Nogaro, lo strumento pianificatorio previsto e necessario per programmare gli interventi triennali per lo sviluppo del Porto, la sua manutenzione, la sua gestione e regolazione. Vi sono contenute le strategie di sviluppo delle attività portuali, gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali".

Lo annuncia l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, evidenziando che si tratta del primo Pot per Porto Nogaro adottato da quando le funzioni amministrative attinenti al settore sono state trasferite dallo Stato alla Regione.

L'obiettivo del Piano operativo è quello di promuovere le condizioni per un aumento dei traffici e degli investimenti per lo sviluppo dell'area portuale, che si rifletta anche sul tessuto economico di riferimento attraverso una gestione più efficiente e ordinata atta a dispiegare il pieno potenziale dello scalo.

"Con il Pot - spiega Pizzimenti - le imprese interessate dispongono ora di maggiori opportunità per operare investimenti sempre più mirati, nella prospettiva di incrementare nel suo insieme lo sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale".