Aeroporto di Ronchi, incontro con le imprese di autonoleggio

Ci sono molte, troppe macchine, parcheggiate nella zona artigianale di Ronchi dei Legionari. Non sono veicoli qualsiasi, però, ma appartengono ad alcune società di autonoleggio che operano nel vicino aeroporto.

Soste che, ormai da tempo, creano forti disagi ai lavoratori della zona che non trovano spazio per le loro vetture, in quando la gran parte degli stalli sono occupati, giorno e notte, dalle automobili delle società di noleggio senza conducente.

Una questione che riguarda, in modo particolare, via Dell’Industria, ma che interessa anche la zona produttiva del vicino Comune di San Canzian d’Isonzo. La questione, annosa, va risolta una volta per tutte. Ed è per questo che si è svolto un incontro in Municipio, al quale hanno preso parte i due sindaci, Mauro Benvenuto e Claudio Fratta, Alessandra Caiffa, Mauro Moresan e Tiziano Matcovich della Polizia locale e i rappresentanti della società di gestione dello scalo e dell’Aniasa, l’associazione che, in Confindustria, rappresenta le imprese che svolgono attività di autonoleggio.

“La situazione è ormai diventata insostenibile – ha detto Benvenuto – e non si dovrebbe trovare una soluzione, mi vedrei costretto ad emettere un’ordinanza con la quale istituire un divieto di sosta serale e notturno in tutta la zona artigianale. Ciò per fare in modo che, al mattino, i lavoratori possano trovar parcheggio”.

Lo stesso vale per San Canzian che, quotidianamente, riscontra la presenza di queste macchine nei pressi della palestra Webfit. Trieste Airport e Aniasa hanno assicurato un rapido riscontro alle esigenze espresse dai due primi cittadini. E proprio la società di gestione dello scalo ha ricordato che sono stati messi a disposizione delle società due tipi di stalli a prezzi ridotti. Due di queste ne stanno giù fruendo.

“Abbiamo convocato un prossimo incontro il 7 marzo – ha proseguito Benvenuto – e speriamo che, allora, una soluzione possa essere trovata. In assenza di risposte certe non potremo far altro che andare avanti nell’idea dei divieti di sosta, con relativi controlli e sanzionamenti da parte della Polizia locale”.