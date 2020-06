Aeroporto, riprendere le trattative con Alitalia

Una lettera al commissario straordinario e al direttore generale di Alitalia per richiedere un incontro e sollecitare la riattivazione delle tratte aeree giornaliere tra Trieste e Roma. A firmarla i deputati di Forza Italia eletti in Friuli Venezia Giulia Sandra Savino e Roberto Novelli a seguito della decisione della compagnia aerei di sospendere i collegamenti tra Ronchi dei Legionari e Fiumicino.

"L’isolamento di Trieste dalla capitale d’Italia è del tutto inaccettabile per Trieste, e il Friuli Venezia Giulia", scrivono i deputati azzurri evidenziando come le conseguenze della cancellazione della tratta sull'economia e sullo sviluppo della regione saranno pesantissime, tanto più in un momento particolarmente complesso come quello attuale.

"La compagnia di bandiera italiana ha il dovere di garantire collegamenti tra le principali città italiane, dovere che dovrebbe essere ancora più sentito, alla luce delle ingenti somme di denaro pubblico che nel corso degli ultimi anni sono state versate dallo Stato con l’unica finalità di scongiurare il fallimento della compagnia" concludono Savino e Novelli invitando i vertici di Alitalia a rivedere le decisioni e ripristinare i collegamenti tra Trieste e Roma.

“Far ripartire aerei e treni in Friuli Venezia Giulia è un impegno di tutti ma deve esserlo prima di tutti di chi governa la Regione, che deve avere autorevolezza, capacità di sedersi ai tavoli e ottenere ogni tanto qualche risultato”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, in merito ai problemi di collegamento aereo e ferroviario tra il Friuli Venezia Giulia e, in particolare, Roma.

Per l'esponente dem “non funziona il 'Fedriga di lotta e di governo', che fa la voce grossa e poi scarica sempre su altri i suoi insuccessi: inizi a risolvere qualche problema e non faccia solo battaglia di partito. Il presidente della Regione – precisa Shaurli - dovrebbe saper coinvolgere tutti i parlamentari e le Istituzioni a difesa degli interessi del terrirorio”.

“Qui parliamo del futuro del Friuli Venezia Giulia, che rischiamo di vedere sempre più marginalizzato anzi sempre più 'venetizzato” e – aggiunge Shaurli - se c'è un colpevole dell'isolamento della nostra regione questi è chi la regione dovrebbe governare tutelare”.