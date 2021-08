Afghanistan, l'Austria respinge i profughi

"Chi ha bisogno di protezione deve mantenerla il più vicino possibile al paese d'origine". Con queste parole il ministro dell’Interno austriaco, Karl Nehammer, fuga ogni dubbio e ribadisce il proprio alt all'accoglienza dei profughi provenienti dall'Afghanistan, di nuovo in mano ai talebani.



L’Austria, quindi, sposa la linea dura sul rimpatrio dei migranti e richiedenti asilo afgani, proseguendo con la politica dei respingimenti.



"Per contenere l'immigrazione illegale dall'Afghanistan verso l'Europa - e quindi anche verso l'Austria - ha scritto il ministro austriaco - è necessario un approccio olistico. Il nostro obiettivo è far sì che chi cerca protezione trovi questa protezione nella zona".



"Vogliamo aiutare i paesi vicini dell'Afghanistan ad affrontare questo compito - ha aggiunto Nehammer -. Con questo evitiamo che i trafficanti traggano profitto dalle sofferenze delle persone. Raduneremo quindi tutti gli Stati interessati per una conferenza congiunta".