Agenti di polizia filmati durante un arresto e accusati di razzismo

"È diventata sempre più una consuetudine indagare, denunciare e colpevolizzare gli operatori delle Forze dell'Ordine in servizio istituzionale".



La denuncia arriva dal dirigente sindacale della FSP di Pordenone, Raffaele Padrone che commenta quanto accaduto a Pordenone alcuni giorni fa. Nel corso di un arresto di un cittadino angolano di 20 anni, infatti, alcune persone hanno filmato l'intervento della Squadra Volante in piazza Cavour, condividendo le immagini sui social.



Nel filmato, pubblicato e diffuso dagli stessi autori, si sentono i commenti ironici relativi a quanto stava accadendo sotto i loro occhi e le accuse di razzismo mosse contro gli agenti. Addirittura gli autori delle riprese chiedono agli agenti di identificarsi attraverso il numero di matricola. Un episodio, insomma, che ha spinto la Questura a tutelare i propri agenti, filmati nel corso di un intervento e calunniati sui social, tanto che in Procura sono state depositate quattro segnalazioni, a carico degli autori del video, per valutare le ipotesi di calunnia e diffamazione.



"In questo momento storico, diventa difficile per le Forze dell’Ordine gestire interventi, anche per banali liti, senza rischiare di essere presi dal vortice giuridico e finire colpevolizzati con estrema facilità per il lavoro svolto - sottolinea Padrone -. Anche in questo caso la magistratura, di cui abbiamo piena fiducia, si occuperà. Sempre più spesso ci si trova ad affrontare accuse che poi si rivelano, nella maggior parte dei casi, senza fondamento”."Venire tacciati di razzismo e talmente facile da divenire un alibi troppo semplice da utilizzare per chi non rispetta la legge - aggiunge il dirigente sindacale della FSP di Pordenone -. Con estrema attenzione vanno valutate tutte le situazioni, ma queste accuse devono essere sempre ben ponderate e non devono mai diventare un'attenuante che penalizzi il rispetto della legge, la sicurezza e l’ordine pubblico - conclude Padrone -”.