Agenzia delle Dogane Fvg separata dal Veneto

Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia la mozione 294, incentrata sulla necessità di prevedere l'istituzione di una direzione autonoma dell'Agenzia delle Dogane del Fvg separata da quella del Veneto. L'istanza, originariamente presentata dal Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia con il capogruppo Claudio Giacomelli primo firmatario (affiancato dai colleghi di partito Alessandro Basso e Leonardo Barberio), ha successivamente fatto registrare una massiccia aggiunta di sigle da parte degli altri consiglieri presenti in aula.

Il provvedimento è una diretta conseguenza del fatto che "l'assetto attuale della direzione interregionale del Veneto e del Fvg delle Dogane era nata nel 2011 dalla fusione delle due precedenti istituzioni regionali, quando lo smantellamento della direzione regionale di Trieste e il suo accorpamento al Veneto portarono alla nascita della direzione interregionale". Inoltre, si ritiene "necessario sostenere con determinazione la costituzione di un'Agenzia territoriale autonoma del Fvg per tutelare il ruolo fondamentale che le Dogane esercitano in ambito portuale, anche in un'ottica di piena operatività dei punti franchi".

Su queste basi, dunque, la Giunta regionale viene impegnata "ad attivarsi presso gli organi nazionali competenti al fine di addivenire alla costituzione di un'Agenzia territoriale autonoma del Fvg separata da quella del Veneto".

Nel corso della sua illustrazione davanti all'Assemblea legislativa, Giacomelli ha anche ricordato che già una precedente mozione approvata all'unanimità impegnava la Giunta "a vigilare, anche attraverso una costante interlocuzione con la direzione generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), affinché non sopravvenga nessuna ipotesi di subordinazione della sede territoriale del Fvg rispetto a quella veneta, nonché a valutare le possibili iniziative regionali di sostegno a un'ipotesi di costituzione di un'Agenzia territoriale autonoma".

Senza dimenticare che "il direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, nella primavera del 2021 - riportava il testo, presentato alla Presidenza il 18 novembre scorso - ha provveduto a separare in due l'ex direzione interregionale Campania-Calabria, istituendo la direzione autonoma in Calabria, con sede a Gioia Tauro e mantenendo quella Campana".

Quindi, secondo Giacomelli, l'obiettivo della mozione discussa (che ha trovato anche il parere positivo della Giunta, come evidenziato dall'assessore regionale alla Funzione pubblica, Pierpaolo Roberti) è stato quello di fare "ulteriori passi avanti". Il tutto anche considerando la radicale differenza tra i regimi giuridici della portualità veneta, ribaditi anche dalla recente risoluzione adottata dal Senato in merito al particolare regime di extradoganalità dei punti franchi del porto di Trieste". Ciò spiega, dunque, la necessità di pervenire "a una specifica competenza e professionalità, dovuta alla peculiare tipologia dei mercati e dei traffici che caratterizzano la specificità dei nostri interporti".