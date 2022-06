Agorà Democratica a Pozzuolo

Economia 4.0, Scuola 3.0, Lavoratori 2.0 e Istituzioni 1.0. È questo il titolo dell’incontro pubblico promosso dal Comitato Agorà Democratiche di Pozzuolo del Friuli, Gonars, Castions di Strada e Mortegliano per parlare del lavoro ai tempi della rivoluzione digitale. L’iniziativa si terrà a Pozzuolo, nel giardino del bar Alla Cavalleria, mercoledì 22 giugno alle 20.30.

A intervenire saranno Valeria Filì, docente di Diritto del lavoro all’Università di Udine e delegata del Rettore alle pari opportunità, Massimiliano Petri, Presidente giovani imprenditori della Cna Fvg, Denys Novello, Imprenditore agricolo, presidente sezionale della Coldiretti, Alberto Felice De Toni, già Presidente della Fondazione della Conferenza dei Rettori italiani, Direttore scientifico Cuoa Business School. Modererà il dibattito Rossano Cattivello, Direttore de Il Friuli.

“La rivoluzione digitale è prepotentemente in atto ed è destinata nei prossimi anni a cambiare il mondo del lavoro e la vita delle persone, a livello planetario e anche nella dimensione locale, del Friuli e dei nostri territori. È una sfida che porta opportunità, sul piano dell’innovazione e della qualità dei prodotti e dei servizi, ma è anche una fonte di forte preoccupazione per molte imprese costrette a rinnovarsi e per molti lavoratori che hanno timore di perdere il posto di lavoro o di vedersi ridurre il reddito”. Così dichiarano gli organizzatori, convinti si debbano creare occasioni di discussione su questo, per richiamare la politica e le istituzioni a gestire la rivoluzione digitale e a programmare la società del futuro, non rispondendo solo alle fasi di emergenza.

“Abbiamo pensato per questa occasione – concludono gli organizzatori - di coinvolgere due figure autorevoli del mondo universitario e della formazione e due giovani che sul campo sia come rappresentanza di categoria che come privati stanno affrontando i cambiamenti in corso”.