Agorà democratica sul diritto all'identità

Sabato 26 febbraio dalle 15 sulla piattaforma delle Agorà democratiche la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani partecipa a un confronto dedicato alla sua proposta di legge in materia di riconoscimento dell'esistenza giuridica di bambine e bambini nati nel nostro Paese superando la violazione del principio di uguaglianza delle persone, garantito dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia.

Il diritto al Certificato di Nascita, che non ha a che fare con lo Ius Soli e lo Ius Culturae, viene prima di ogni altro diritto. Partecipano il presidente nazionale del Movimento politico per l'unità - Europa - Movimento dei Focolari Silvio Minnetti, il consigliere regionale Fvg Furio Honsell, e altri testimoni da diversi territori italiani. Per accedere è necessario registrarsi a questo link