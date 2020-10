Agricoltura, boom di richieste su fondi Psr

"È stata molto ampia e positiva la partecipazione al bando avviato la scorsa primavera dalla Regione per migliorare le prestazioni e la sostenibilità delle imprese agricole". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna Stefano Zannier oggi in Consiglio regionale, informando l'Aula che "sul bando di questa misura del programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, dedicata a investimenti di ristrutturazione, ammodernamento e miglioramento delle aziende del territorio, sono già pervenute ben 33 domande per una richiesta complessiva di contributi che supera i 6,7 milioni di euro, oltre il doppio della dotazione finanziaria del bando pari a circa 2,5 milioni. Sulla base del trend di queste ultime settimane, ci aspettiamo molte altre richieste fino alla scadenza del bando".

"Le aziende hanno dimostrato la volontà e la capacità di presentare i propri progetti di investimento malgrado il manifestarsi della pandemia; già con le domande inoltrate nei primi tre mesi di apertura del bando - ha aggiunto l'assessore regionale - il volume complessivo di contributi richiesti superava di gran lunga quello delle risorse stanziate".

Ripercorrendo l'iter del bando, l'assessore ha quindi ricordato che si è trattato di un percorso concertato e condiviso con le associazioni di categoria, in particolare per quanto riguarda la tempistica di pubblicazione e di durata del bando, riprogrammata tenendo conto delle difficoltà operative causate dall'emergenza sanitaria.

Per la misura, considerato l'imponente volume degli aiuti richiesti che non troverà copertura finanziaria, la Regione non prevede di prorogare il termine di presentazione delle domande fissato per lunedì prossimo 19 ottobre, anche per garantire la parità di trattamento ai potenziali beneficiari.

"Per un eventuale scorrimento della graduatoria - ha detto l'assessore Zannier - la Regione non ha ancora la possibilità di valutare l'eventuale impiego delle risorse della futura Pac, la politica agricola della Comunità europea, perché non sono ancora definite dalla Ue le condizioni di utilizzo né tantomeno l'importo di tali assegnazioni".

"Come noto, la discussione sul quadro delle risorse europee è ancora aperta - ha concluso - e impedisce inevitabilmente anche in Friuli Venezia Giulia la programmazione finanziaria del prossimo periodo di transizione verso la nuova PAC. Bisogna ricordare che in termini di stanziamento dei fondi europei, l'attuale Programma di sviluppo rurale termina quest'anno".

“Il Friuli Venezia Giulia dovrebbe dotarsi di un organismo pagatore, come ha fatto il Veneto, in modo da garantire l'anticipo delle risorse del Piano di sviluppo rurale (PSR) agli agricoltori”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Mauro Capozzella, dopo la risposta dell'assessore Zannier alla sua interrogazione sui ritardi nei pagamenti per i bandi 2014-2020.

“All'inizio di quest'anno, la percentuale dei pagamenti effettuati era del 43,2% (126,3 milioni), con un ritardo nella nuova programmazione che già nei primi mesi del 2020, senza quindi i rallentamenti dovuti al Covid-19, era di un anno rispetto alle programmazioni degli altri fondi strutturali a livello europeo” ricorda Capozzella.

“Parliamo di contributi indispensabili per sostenere gli investimenti e la redditività delle attività agricole della nostra regione e per dare sollievo a questo settore duramente messo alla prova dalla pandemia in corso – aggiunge il consigliere M5S -. è fondamentale quindi accelerare i pagamenti e indicarne una tempistica congrua e certa: le aziende devono poter programmare l’attività facendo affidamento sull’erogazione dei contributi secondo istruttorie veloci e tempistiche certe”.

“Occorre quindi continuare la sfida per la semplificazione, l’accelerazione della spesa e la piena efficienza del sistema di erogazione degli aiuti – conclude Capozzella -, nella speranza che tutti i cavilli burocratici che ostacolano il buon funzionamento dei pagamenti del comparto vengano rimossi quanto prima”.